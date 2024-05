Vídeo mostra corpos espalhados pelas ruas no Rio Grande do Sul

Recentemente, começou a circular, pelas redes sociais, imagens assustadoras do Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, o Estado tem passado por uma situação desastrosa, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região. No vídeo, é possível ver corpos de animais pelas ruas após a água ter baixado em alguns lugares. A terrível cena comoveu muitos internautas, que seguem se movimentando para tentar ajudar o Estado afetado. As informações são do site iG.

O possível morador que gravou o vídeo estava andando de carro por uma zona rural quando se deparou com uma quantidade grande de corpos de porcos na beira da estrada e em alguns terrenos. “Olha que absurdo, cara. Meu Deus do céu, olha isso”, declarou o homem bastante assustado com o cenário. Nas imagens, são incontáveis os corpos que aparecem e, vale lembrar, que o tamanho real do estrago ainda não é possível ser mensurado.

“C*ralho que tristeza”; “Toda cadeia de sustentação do cotidiano de cidades, urbanas ou rurais, é destruída. Do básico do básico, como água para beber, comida e um teto, até os serviços de tecnologia. Tudo é abalado”; “Muito era falado dos animais que estão em nossas casas, mas as criações também se perderam nessa tragédia dolorosa”; “Bah tô evitando pensar nos bichinhos. Cenário devastador”; “Tadinhos. Imagina o sofrimento deles”, apontaram usuários do X – antigo Twitter.

Tragédia no Rio Grande do Sul

As chuvas no Estado começaram no dia 27 de abril, mas ganharam força a partir do dia 29. Desde então, os moradores da região estão vivendo um grande pesadelo. Os temporais já deixaram mais de 80 mortos no RS, mais de 100 pessoas desaparecidas e quase 300 feridas, e os números ainda seguem aumentando.

De acordo com informações, a maioria das mortes aconteceu na Serra gaúcha e no Vale do Taquari. Os impactos das chuvas e das enchentes atingiram diversas áreas do Estado. As partes mais afetadas são os vales dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos, Gravataí, além do Guaíba, em Porto Alegre.

