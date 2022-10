Urubu invade apartamento e vomita na cama de tiktoker; veja

Um urubu causou tumulto ao invadir um apartamento na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul. O animal entrou pela janela do quarto e subiu na cama.

Depois da visita inesperada da ave, o morador da residência invadida encontrou um presente deixado para trás.

Nathan Vargas com certeza não esperava que iria receber uma visita tão inusitada durante a última semana. Surpreso com o animal em cima da cama do apartamento em que mora, ele filmou todo o encontro com o urubu.

Quem também ficou surpreso com a ave foi o gato de Nathan que ficou estático. O vídeo, compartilhado no TikTok na última quarta-feira (5), chamou muita atenção dos usuários, que agora estão com medo de que o mesmo aconteça com eles. A gravação já soma mais de 3 milhões de visualizações e mais de 400 mil curtidas.

Completamente chocado com a situação, Nathan apenas escreveu: “O cara só invadiu minha casa”. Além da filmagem da invasão, o tiktoker também mostrou o “presente” deixado pela ave: uma poça de vômito em cima da cama.

O jovem de 20 anos precisou jogar a roupa de cama fora após o vômito do urubu. E parece que a sorte não estava do lado dele, já que, no mesmo dia, o chuveiro dele queimou após pegar fogo.

