Professor é preso acusado de abuso sexual contra aluna de 13 anos

A jovem disse que foi ameaçada para que não falasse do assunto com ninguém

Um professor foi preso acusado de abuso sexual contra uma estudante de 13 anos, em Santaluz, na região sisaleira da Bahia. O mandado de prisão foi cumprido na tarde de quinta-feira (20) por policiais civis, que também apreenderam um aparelho celular, um notebook do acusado e pen drives.

Em relato, a jovem contou que o fato ocorreu no dia 20 de setembro passado após ela aceitar uma carona do suspeito. Os nomes do homem e da escola onde ele trabalha não foram divulgados. O processo corre em segredo de Justiça. Ainda segundo relato, a jovem disse que foi ameaçada para que não falasse do assunto com ninguém.

Após o cumprimento do mandado judicial, o suspeito segue detido à disposição da Justiça.

*Com informações do Metrópoles

