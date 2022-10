Delegado do Amazonas é morto durante suposta tentativa de assalto em Belém-PA

Manaus (AM) – Durante uma suposta tentativa de assalto, o delegado Aldeney Goes Alves, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), foi morto a tiros ao tentar reagir contra os criminosos. O fato ocorreu na noite desta sexta-feira (28), dentro de uma farmácia, localizada na avenida Senador Lemos com a Doutor Freitas, no bairro da Sacramenta, em Belém (PA).

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento que mostra toda a ação dos assaltantes. Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver o momento em que o delegado realizava o pagamento, quando um criminoso de roupa preta e boné preto, entra e vai até os fundos da drogaria, em seguida ele volta e vai em direção à autoridade que estava no caixa.

Crime foi registrado pelas câmeras de segurança

Ainda nas imagens é possível notar o momento em que o criminoso tenta puxar um pertence do delegado e ele tenta reagir, porém, outro criminoso de roupa vermelha e boné vermelho, aparece por trás de Aldeney, e inicia os disparos contra a vítima. Após a ação a dupla foge do estabelecimento sem levar nada.

Segundo informações, Aldeney Goes estava passando férias com a família na capital paraense. A esposa do delegado, que também estava na drogaria, socorreu o marido e ainda encontrou o celular que o assaltante deixou cair durante a fuga. O delegado foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, porém, ele não resistiu e morreu na unidade de saúde. A Polícia Civil do Pará investiga o caso.

O corpo do delegado da PC-AM, Aldeney Goes Alves, será transladado para Manaus ainda neste sábado (29), com previsão de chegada para às 18h. A autópsia do corpo foi concluída pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal “Renato Chaves” (IMOL).

Investigação

Neste sábado (29), dois suspeitos de envolvimento na morte do delegado Aldeney Goes Alves, vítima de disparos de arma de fogo na noite de sexta-feira (28), em Belém, já foram identificados pela Polícia Civil do Pará (PC), que investiga o caso.

A PC também informou, em nota, que testemunhas estão sendo ouvidas e diligências feitas para localizar os responsáveis pelo crime.

Comoção

A morte do delegado Aldeney Goes causou grande comoção nas esferas de segurança e comunicação do estado do Amazonas. Ele era conhecido e querido por ser um homem íntegro e que exercia uma excelente atuação na PC-AM.

Em nota, o delegado-geral Ricardo Leite, e o delegado-geral adjunto Bruno Fraga, manifestou profundo pesar pela morte de Aldeney.

“A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do delegado-geral Ricardo Leite, e do delegado-geral adjunto Bruno Fraga, manifesta profundo pesar pelo falecimento do delegado de polícia Aldeney Goes Alves, vítima de uma ação criminosa ocorrida na noite desta sexta-feira (28/10), em Belém, no Pará.

A PC-AM já está em contato com a Polícia Civil do Pará e encaminhará uma equipe do Amazonas ao estado para atuar na investigação do crime. Além disso, a instituição está prestando toda assistência à família do delegado.

Goes entrou na instituição em 2001 como investigador, e em 2011 foi empossado como delegado de polícia. Ao longo de sua carreira, foi titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), e atualmente era titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Neste momento de luto, a PC-AM reconhece os serviços prestados em prol do Amazonas, e se solidariza com amigos e familiares”, diz a nota.

Wilson Lima lamentou a morte

O governador do Amazonas, Wilson Lima, lamentou a morte do delegado Aldeney Goes Alves e apontou que as circunstâncias e motivações do crime já estão sendo investigadas. Com pesar, o Governo do Amazonas informou por meio de nota que entrou em contato com o Governo do Pará e pediu “empenho na resolução do caso”.

“O governador Wilson Lima se solidariza com os familiares e amigos do delegado e em ligação telefônica, com o governador do Pará, Helder Barbalho, pediu empenho na resolução do caso”, . disse

Wilson lamentou profundamente a morte do delegado Aldeney Goes, assassinado no Pará. “Conversei com o governador Helder Barbalho que me informou que a polícia já está em busca dos suspeitos, e pedi empenho na elucidação do caso. Minha solidariedade à família e aos amigos.”

O Governo do Amazonas informou está prestando toda a assistência à família e uma equipe da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) será enviada à Belém para realizar o traslado do corpo.

O Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Estado do Amazonas (Sindepol-AM) também emitiu nota de pesar lamentando a morte do delegado Aldeney.

“O SINDEPOL-AM manifesta profundo pesar pelo falecimento do delegado Aldeney Goes Alves. Neste momeento de perda e dor, nossa entidade de classe presta condolências aos seus familiares e amigos”, aponta a nota.

Leia mais:

Delegados pedem investigação à PGR contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade

Condenado por matar advogado, Gustavo Sotero é demitido do cargo de delegado em Manaus

Violência: um é morto com tiro no rosto no Centro e outro com nove tiros no Cidade de Deus