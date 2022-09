Condenado por matar advogado, Gustavo Sotero é demitido do cargo de delegado em Manaus

Manaus (AM) – Condenado pelo crime de homicídio, Gustavo de Castro Sotero é demitido do cargo de delegado de polícia do quadro permanente de pessoal da polícia civil do estado do Amazonas. A demissão foi publicada no Diário Oficial do Estado e assinada pelo governador Wilson Lima (União Brasil).

No decreto de 15 de setembro, Sotero é demitido do cargo de delegado de polícia considerado o fato dele ter sido julgado culpado.

O ex-delegado foi condenado a 31 anos de prisão pelo homicídio do advogado Wilson de Lima Justo Filho, em 2017, em uma casa noturna de Manaus, e pela tentativa de homicídio contra a esposa de Wilson, Fabíola Rodrigues Pinto de Oliveira, além da tentativa de homicídio contra Maurício Carvalho Rocha e Yuri José Paiva Dácio de Souza.

Decreto que define a demissão do ex-delegado Foto: Reprodução

Relembre o caso

O advogado Wilson de Lima Justo Filho foi assassinado dentro de uma casa noturna, ao receber disparos de Gustavo Sotero, em novembro de 2017. Na ocasião, outras três pessoas ficaram feridas, incluindo a esposa da vítima. O ex-delegado foi preso em flagrante, ainda no dia do crime, por homicídio doloso e lesão corporal.

De acordo com testemunhas, o ex-delegado, que estaria assediando a esposa do advogado, provocou Wilson e houve um desentendimento entre os dois. Wilson Filho recebeu quatro tiros à queima-roupa.

