Veja como vai funcionar o comércio no feriado de Carnaval em Manaus

Fecomércio e Febraban divulgaram o funcionamento do comércio e bancos no feriado de Carnaval, na próxima semana

Manaus (AM) – A Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio) divulgou, na quinta-feira (24), como vão funcionar lojas e shoppings centers de Manaus durante o feriado do Carnaval 2022.

Mesmo sem a realização dos eventos, o feriado está mantido.

Funcionamento do comércio

Dia 28/2 – Segunda-feira

Comércio da Região Central e Shoppings – Horário Normal.

Dia 1/3 – Terça-feira de Carnaval (feriado municipal, Lei nº 448 de 11 de novembro de 1998)

Comércio da Região Central – 9h às 13h (horário sugerido).

Shoppings:

Amazonas – Lojas – 12h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Grande Circular – Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h;

Manauara – Lojas – 13h às 21h – Praça de alimentação – 12h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 11h às 21h;

Millennium – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 12h às 20h;

Ponta Negra – Lojas – 14h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Studio 5 – Lojas – 14h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 21h;

Sumaúma – Lojas – 12h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;

ViaNorte – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 22h.

Dia 2/3 – quarta-feira (Cinzas)

Comércio da Região Central – 12h às 18h (horário sugerido).

Shoppings:

Amazonas – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Grande Circular – Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h;

Manauara – Lojas, Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas – 12h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Millennium – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 21h;

Ponta Negra – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Studio 5 – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 21h;

Sumaúma – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

ViaNorte – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 22h.

*com informações da assessoria

