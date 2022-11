Prefeitura divulga classificados no Programa Bolsa Universidade 2023

Mais de 43 mil inscritos disputaram as 30.020 mil bolsas de estudos ofertadas para a população de baixa renda, entre vagas de ampla concorrência, e as reservadas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e idosos

A Prefeitura de Manaus divulgou, nesta quarta-feira (16), a classificação geral do processo seletivo para o Programa Bolsa Universidade (PBU) 2023/1. O anúncio foi feito no auditório da Casa Militar, localizado na avenida Compensa, nº 770, no bairro Vila da Prata, zona Oeste. A consulta à classificação pode ser acessada pelo link do programa https://sgbu.manaus.am.gov.br.

Mais de 43 mil inscritos disputaram as 30.020 mil bolsas de estudos ofertadas para a população de baixa renda, entre vagas de ampla concorrência, e as reservadas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e idosos. Foram classificados 18.113 candidatos e 5.411 não atenderam aos critérios do programa. Outros 19.580 ficarão na reserva.

O PBU é coordenado pela Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). Segundo o subsecretário da escola, Júnior Nunes, os números alcançados nesse processo foram positivos.

“Fazemos um balanço muito positivo desta edição, na qual tivemos mais de 43 mil inscritos, mais de 30 mil bolsas ofertadas, sendo mais de 500 integrais, quase oito mil com 75% de desconto. Hoje, os programas de inclusão socioeducacional da prefeitura, que são o Universidade, o Pós-graduação e o Idiomas, têm mais de 15 mil alunos ativos na cidade de Manaus. É um programa de êxito, pioneiro no nosso país, e que está sendo fortalecido a cada dia na gestão do prefeito David Almeida” , destacou o subsecretário.

O Pró-Reitor de Graduação Nilton Lins, Vitangelo Plantamura, acompanhou a divulgação. Para ele, o Programa Bolsa Universidade é um dos principais programas de inclusão de Manaus, sendo modelo para todo o Brasil.

“Há anos, milhares de pessoas encontram, através desse programa, mecanismo de profunda inserção social, de crescimento profissional, de melhoria de qualidade de vida. Nossa instituição se sente honrada em participar desse programa da prefeitura” , afirmou.

Calendário

De acordo com o cronograma do PBU, a interposição de recursos poderá ser feita nos dias 17 e 18/11, com a divulgação do resultado no dia 2/12. A entrega da documentação na primeira chamada, que será de forma presencial, ocorrerá nos dias 22, 23, 25, 29 e 30/11, no horário de 8h às 15h, nas Instituições de Ensino Superior (IES) onde os classificados deverão se matricular. Não haverá recebimento nos dias 24 e 28/11, em razão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, no Catar.

O remanejamento de vagas será entre os dias 5 e 10/12, com a divulgação do resultado no dia 12. A previsão é que no dia 30/12 seja publicada a homologação do resultado dos contemplados pelo PBU 2023.

Bolsas

Para o processo seletivo 2023/1, foram disponibilizadas 543 bolsas integrais; 7.888 com desconto de 75%; e 21.599 com 50% de redução no valor da mensalidade. Do total das 30.030 bolsas, 1.501 são reservadas para Pessoas com Deficiência e 601 para idosos, a partir de 60 anos.

Com benefícios integrais (100%), e parciais, de 50% e 75%, o PBU contempla pessoas residentes em Manaus e que possuam renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo, o equivalente, no valor atual, a R$ 1.818, entre outros critérios. Os cursos de graduação serão para ingresso no primeiro semestre do ano de 2023.

O programa ofereceu 74 cursos, entre bacharelado, licenciatura e tecnológicos. Foi feita uma avaliação para identificar as áreas com maior potencial de geração de emprego como fisioterapia, odontologia, farmácia, nutrição, e ciências da computação, engenharia da computação, análise de desenvolvimento de sistemas que são mercados em expansão.

As Instituições de Ensino Superior que estarão participando do PBU 2023 são: Faculdade Boas Novas; Ciesa; Esbam; Estácio do Amazonas; Faculdade Regional do Amazonas (FAM); Fametro (unidades da Chapada, Cachoeirinha e zona Leste); Fucapi; Instituto Amazônia de Ensino Superior (IAES); Instituto Amazônico de Ensino Superior (IAMES); Idaam; Nilton Lins (Parque das Laranjeiras, Japiim e zona Leste); Faculdade Santa Tereza (Vieiralves e zona Norte); Ulbra; e Uninorte.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Manaus recupera 80 ruas no bairro Nova Cidade

Seas estimula mulheres empreendedoras a aderirem ao Crédito Rosa

Manaus oferta vagas gratuitas para palestra ‘Empreendedorismo com Excelência em Vendas’