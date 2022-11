Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus já está planejando o combate aos efeitos da cheia de 2023. Nesta quarta-feira (16), O Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Comseg) realizou uma reunião ordinária, integrando órgãos do município e representantes comunitários, que discutiram na pauta o Plano de Contingência da Cheia 2023, apresentado pela Defesa Civil da capital.

O Comseg é um instrumento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), voltado para as definições e fiscalização das políticas municipais de segurança e a cada reunião, novas pautas são debatidas, visando o bem-estar social e a melhor forma de a pasta executar suas atividades.

Como a Defesa Civil de Manaus integra as atividades da Semseg, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e os métodos de contingência para períodos chuvosos já focados para 2023 foi apresentado, destacando a cooperação com as comunidades.

O titular da Semseg, Sérgio Fontes, disse que essas etapas são necessárias para que o processo tenha transparência.

“Quando o conselho foi pensado e criado, o objetivo da gestão do prefeito David Almeida era de que nenhuma decisão fosse tomada sozinha. Nossos técnicos pensam os projetos e soluções e o conselho avalia com base na vivência diária como órgão e serviço municipal, como a comunidade que utiliza esses serviços e nos trazem demandas que, as vezes, não são percebidas de imediato. Essa troca é fundamental para que haja transparência na tomada de decisão e celeridade no que for executado”, conta o também delegado aposentado da Polícia Federal.

O secretário executivo da Defesa Civil, Fernando Júnior, afirmou que o trabalho hoje da Defesa Civil foi mostrar para o Conselho Municipal de Segurança Pública que a participação das comunidades é fundamental, para que se tenha um plano de contingência voltado à prevenção, à preparação e à resposta a desastres naturais e ou tecnológicos.

“Esse sim é o trabalho da Defesa Civil, um trabalho de responsabilidade solidária e um trabalho onde também a população e as comunidades fazem parte da resolução dos problemas”, ressaltou Fernando Júnior.

O Conselho Municipal de Segurança se reúne periodicamente a cada 15 dias, podendo haver mais encontros, caso seja necessário, e conta com 13 membros representantes de diversas secretarias do município e da sociedade civil.

