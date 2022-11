Governo do Estado realiza 2º Festival Amazonas de Turismo nos dias 25 e 26 de novembro

O Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), realiza, nos dias 25 e 26 de novembro, a segunda edição do Festival Amazonas de Turismo no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV). A programação, que acontece das 15h às 21h, conta com os melhores roteiros turísticos dos 16 municípios participantes, palestras, cultura, gastronomia e muita diversão com atrações artísticas.

Segundo o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, esta edição do Festival foi reformulada e modernizada para que os visitantes possam conhecer os atrativos que o estado tem a oferecer nos segmentos do turismo. A entrada é gratuita e destinada ao trade turístico e ao público em geral.

“Nós estamos trabalhando cada vez mais com os municípios do interior e também com os estados da região Norte a fim de fortalecer o nosso turismo, levando ao desenvolvimento desta matriz econômica, que é uma das determinações do governador Wilson Lima” , afirmou Gustavo.

Além da capital amazonense, Atalaia do Norte, Careiro, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri, Maués, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Sebastião De Uatumã e Tabatinga estão com presença confirmada para apresentar os roteiros turísticos das belezas dos municípios.

Palestras

Durante os dois dias de Festival, palestras sobre etnoturismo, turismo de base comunitária, turismo gastronômico e gestão da inovação na administração pública foram idealizadas pelo Departamento de Desenvolvimento e Turismo (DTUR) da Amazonastur. Para se inscrever, basta acessar o link www.bit.ly/palestrasamazonastur.

“A Amazonastur vem trazendo uma programação técnica focada na gestão pública, na sua qualificação, na própria iniciativa privada e também nos acadêmicos de turismo. Dentre essas palestras, nós temos a apresentação das quatro comunidades indígenas, onde a Amazonastur trabalhou com diversas ações para o ordenamento da atividade turística” , destacou a diretora do DTUR, Emmanuelle Pampolha.

Atrações musicais

A programação artística também estará presente no Festival Amazonas de Turismo com atrações como Grupo Musical Cateto Da Toada de Parintins, Grupo Arte Sem Fronteiras, Musical “Tambores E Folias” com Salomão Rossy, apresentação da batucada dos Bois Caprichoso e Garantido, Cirandas de Manacapuru, assim como o Musical “Elas Cantam Samba” Com Lucilene Castro, Márcia Siqueira e Cláudia Trindade.

“Para que os visitantes possam conhecer e se divertir, pensamos em levar um pouco da nossa rica cultura amazônica para os palcos do Festival”, enfatizou o presidente da Amazonastur.

Parcerias

Participam, ainda, entidades parceiras como a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), Rotas Amazônicas Integradas (RAI), Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Fundação Estadual do Índio (FEI), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) , Polícia Turística (Politur), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Social do Comércio (Sesc AM), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Cooperativa de Trabalho de Artesanato Amazonense (Copamart), Amazonas Cluster de Turismo, Amigos do Tarumã, Amazon Top Girl, Tarumã, Pescaria e Lazer, Casarão De Ideias e Ecoforest.

Programação

25 de novembro

Palestras

15h30 – Outros olhares sobre as comunidades indígenas nos arredores de Manaus: ordenando o turismo de forma colaborativa

17h30 – Lições e reflexões sobre o turismo de base comunitária no Amazonas – Iniciativas sustentáveis

Atrações artísticas

Grupo Musical Cateto da Toada

Grupo Arte Sem Fronteiras

Musical “Tambores E Folias” Com Salomão Rossy

Itens do Boi Garantido

26 de novembro

Palestras

15h30 – A cultura amazônica através da gastronomia: da simplicidade ao requinte

17h30 – A gestão da inovação na administração pública: a estratégia de desenvolvimento do município de Novo Airão

Atrações artísticas

Apresentação Das Cirandas De Manacapuru

Musical “Elas Cantam Samba” com Lucilene Castro, Márcia Siqueira e Cláudia Trindade

Itens do Boi Caprichoso

*Com informações da assessoria

