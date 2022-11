Mais de R$ 243 milhões já foram aplicados para estimular empreendedorismo feminino no AM

Manaus (AM) – Às vésperas do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado no sábado (19), a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) destaca investimentos e ações nos últimos quatro anos direcionados a negócios liderados por mulheres. O estímulo financeiro faz parte das iniciativas do Governo do Amazonas para a valorização das mulheres no cenário econômico amazonense, principalmente como protagonistas de negócios familiares.

“Nós estamos dando oportunidade para que as mulheres sejam empreendedoras. Muitas famílias amazonenses são chefiadas por mulheres, e que precisam de um incentivo para garantir o sustento de suas famílias. O crédito é para a compra de uma máquina de costura, um computador, uma impressora ou outro equipamento que elas precisam para impulsionarem o próprio negócio”, destacou o governador Wilson Lima.

De acordo com o balanço das aplicações de crédito da Afeam direcionadas a mulheres, desde 2019 foram mais de R$ 243 milhões aplicados por meio de todas as linhas de crédito da Agência, totalizando mais de 29.667 operações de crédito em todo o estado. O número representa cerca de 46% do total das operações realizadas pela Agência neste período.

A maioria das empreendedoras beneficiadas atua no segmento de comércio em geral, reforçando a representatividade do fortalecimento das mulheres no mercado de trabalho.

O presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro, destaca que o programa de financiamento Crédito Rosa, lançado neste ano e operacionalizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), parceira técnica da Agência, foi uma grande oportunidade para mulheres que têm uma atividade econômica informal e para aquelas que sonham começar seu próprio negócio, com aplicação de aproximadamente R$ 2 milhões em 339 operações até o momento.

“Podem ser apoiadas as mulheres que ainda não empreendem, mas desejam ter seu próprio negócio; aquelas que estão começando a empreender e precisam de oportunidades para impulsionar o negócio; e também as que já estão formalizadas e consolidadas em seu ramo de atuação e querem expandir”, disse.

Crédito Rosa

Os valores dos financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da interessada. Todo o processo é feito em parceria com a Seas, que realiza a captação de mulheres que se enquadrem no perfil do programa.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na sede da secretaria, na avenida Darcy Vargas, 77, bairro Chapada, por ordem de chegada.

*Com informações da assessoria

