Seleção brasileira embarca rumo ao Catar; Veja fotos

As redes sociais dos atletas da seleção brasileira de futebol masculino foram atualizadas neste sábado (19). Em comum, estão as fotos com vestimentas em referência ao Islã, religião oficial do Catar, sede da copa do mundo Fifa 2022. Os jogadores e a comissão técnica da seleção brasileira de futebol embarcaram neste sábado rumo ao Catar com um figurino completo, feito sob medida pelo badalado alfaiate Ricardo Almeida, ele assina as roupas de passeio que os atletas usarão no Mundial do Catar. Para conceber os 75 trajes, Almeida contou com um time de mais de 50 pessoas, dedicadas há pelo menos cinco meses entre pesquisas sobre referências artísticas, arquitetônicas, urbanísticas e a paisagem desértica do Catar e a confecção em si.

Seguindo a proposta de quebrar a seriedade convencional da alfaiataria masculina e imprimir a identidade espirituosa dos jogadores, eles ganharam uma roupa criativa, bonita, confortável e conectada com o clima desértico da região. Os atletas aprovaram. No aeroporto, em Turim, na Itália, onde finalizaram a preparação para o Mundial, eles contaram que o traje era confortável, fácil de vestir e também de combinar com acessórios como relógios e joias. A orientação dada aos atletas é que não usassem nada de ouro. O ouro, porém, é de uso exclusivo das mulheres do islã.

No lugar da gravata, eles usaram uma echarpe de algodão leve com trama aberta e desfiada nas pontas (assim como o ouro, a seda natural também é usada apenas pelas mulheres), referência aos lenços masculinos da região do Golfo Pérsico, mas com formato de uso ocidental.

A camisa, de linho em gola Mao, faz referência ao thobe, a principal peça do vestuário árabe masculino. No caso dos muçulmanos, porém, trata-se de uma espécie de “vestido” de manga, comprido até o joelho — eles usam também o cirwall, uma calça larga e fina, embaixo da túnica.

Os atletas completaram o look com terno azul bem clarinho, com o forro, na parte de dentro do paletó, com estampa paisley, as taça das Copas conquistadas pelo Brasil e elementos culturais de Brasil e Catar.

Veja fotos dos stories de alguns jogadores:

*Com informações do Globo

