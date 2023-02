Manaus (AM) – Cerca de 15 estabelecimentos passaram por fiscalização, nesta segunda-feira (20) de Carnaval, em Manaus. Entre os estabelecimentos vistoriados estavam postos de combustível, blocos de rua e bares, e um dentro de um posto de combustível foi autuado por falta de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou as ações.

As fiscalizações se dividiram entre as quatro zonas da cidade. De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação diária da SSP-AM tem inibido as ilegalidades na cidade.

“É uma determinação do governador Wilson Lima, efetuada pela Secretaria de Segurança, e a gente percebe que as ações estão surtindo efeito e a população não tem realizado os paredões de som ilegal. Passamos por diversos postos e não foi verificada a presença da população ingerindo álcool ou fazendo uso de som alto”, disse o delegado.

Em um estabelecimento dentro de um posto de combustível, a CIF aplicou uma autuação por falta do Auto de Vistoria do CBMAM. A CIF foi realizada por servidores de diversos órgãos municipais e estaduais na segunda-feira.

Ao todo, durante a noite de ontem, a CIF, que é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), fiscalizou 15 locais entre postos de combustíveis, lojas de conveniência e bares, em todas as zonas da cidade.

Efetivo

A CIF contou com agentes da SSP-AM e representantes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretária de Estado de Assistência Social (Seas) e Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc).

