Amazonas FC paga débitos de pensão alimentícia e Jô é liberado após passar noite preso

Campinas (SP) – O atacante Jô, do Amazonas FC, foi solto após ser preso, na noite de terça-feira (6), por não pagar pensão alimentícia. O clube quitou os débitos do atleta e o alvará de soltura foi recebido na tarde desta terça-feira (7), antecedendo a liberação do camisa 7 aurinegro.

O jogador foi detido minutos antes do jogo contra a Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

O nome de Jô chegou a constar na primeira escalação do time titular divulgada pelo Amazonas FC, na rede social X, mas minutos depois, houve a troca do camisa 7 pelo camisa 11 William Barbio. O clube comandado por Adilson Batista perdeu o empate por 3 a 0.

Policiais civis esperaram a chegada da delegação aurinegra ao Estádio Moisés Lucarelli para cumprir o mandado contra o atacante, que não desceu junto com a delegação.

Leia mais

Jô, do Amazonas, é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia minutos antes de jogo da B

Amazonas FC empata com o CRB-AL e conquista primeiro ponto, fora de casa, na Série B

No Maracanã, Amazonas FC sai atrás do Flamengo no confronto pela terceira fase da Copa do Brasil