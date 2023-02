Corpo de adolescente é encontrado dentro de bueiro no Jorge Teixeira, em Manaus

O corpo estava coberto com um pedaço de madeira, enrolado com um lençol e estava com as mãos e os pés amarrados.

O corpo de um adolescente identificado apenas como Isaac, de 14 anos, foi encontrado, por volta das 8h15 desta sexta-feira (24), com marcas de terçado, dentro de um bueiro, localizado na rua Eucalipto, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, o corpo estava coberto com um pedaço de madeira, enrolado com um lençol e com as mãos e os pés amarrados. A cabeça do adolescente estava com diversos cortes profundos feitos por arma branca.

Moradores que passavam no local e viram o corpo com muito sangue jogado dentro do bueiro acionaram os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência.

Os policiais isolaram a área no local até a chegada do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) que realizou os procedimentos periciais.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

