Membros de facção são presos enquanto assistiam partida de futebol armados em Manaus

Na tarde deste domingo (26), membros de uma facção criminosa foram presos enquanto assistiam uma partida de futebol armados em um campo no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. Além do bando, outros dois homens que tinham mandados de prisão em aberto também foram presos.

Segundo o tenente-coronel Márcio Leite, comandante da Comando de Policiamento de Área Leste (CPA Leste), os presos são Luciney Augusto Pacheco, 32, “Ney da Fazendinha”, que estava portando uma pistola Sig Sauer 9 milímetros, com 4 cartuchos; Reginaldo Nogueira dos Santos, 34, o “Calango”, que estava armado com uma pistola calibre 58 380; Marcus Vinícius Silva Bastos, 23; Carlos Eduardo da Silva Marques, 29, e Diemerson Mendonça Lopes , 36.

Além destes, os policiais prenderam também Erikson dos Santos Guerreiro, 31, e Hudson Marques Cavalcante, 24, que estavam com mandado de prisão em aberto.

Ainda de acordo com a autoridade, as equipes tiveram conhecimento de que os criminosos estavam no campo armados com armas de fogo. Vendo a chegada da polícia, os criminosos tentaram fugir, mas o local estava cercado por policiais.

As prisões aconteceram durante operação conjunta entre Polícia Militar do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) l, Batalhão Leste e Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Todos os criminosos foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) juntamente com as duas pistolas, dez cartuchos, 210 trouxinhas de oxi, quatro porções de maconha, duas maquinetas de cartão de crédito e R$ 210, 00 em espécie.

Leia mais

Membro de facção do Rio de Janeiro é preso na Zona Leste de Manaus

Membros do PCC são presos por morte de motorista de app em Manaus