Pai é preso por estuprar e matar própria filha de 13 anos com facadas no pescoço no AM

Leor Pereira de Souza Neto, de 59 anos, foi preso na segunda-feira (27) por homicídio, tentativa de homicídio e estupro praticados contra sua própria filha, que tinha 13 anos, e a esposa. Os crime aconteceram em março de 2000, no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Desde lá o suspeito estava foragido e foi capturado na avenida Manaus 2000, no bairro Japiim, Zona Sul da capital, após denúncias via 181.

O homem foi condenado a 30 anos e após cumprir parte da pena estava em liberdade, mas fugiu pra Manaus e passou a ser considerado foragido.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Leor quis se vingar da ex-companheira e da filha após descobrir que as duas iriam fugir para tentar escapar dos abusos .

“Na ocasião do crime ele estuprou a filha duas vezes e a menina relatou para a mãe. As duas decidiram fugir, foi então que Leor descobriu o plano e tentou executá-las, mas a arma não disparou. A mãe entrou em luta corporal com o ex-companheiro para tentar salvar a filha, mas foi atingida por um soco e desfaleceu. O suspeito então começou a perseguir a adolescente dentro da própria casa e desferiu dois golpes de faca na região do pescoço da vítima, que morreu na hora”, explicou o delegado.

O suspeito chegou a ser preso em 2009, mas como havia cumprido parte da pena ele ganhou liberdade, porém, Leor não foi mais localizado no município e passou a ser considerado foragido.

“Ele confessou o crime e falou com muita naturalidade, sem demonstrar nenhum arrependimento. Ele veio para a capital e aqui já tinha até uma nova família. Foi então que recebemos a denúncia, via 181, informando a localidade dele, nossas equipes foram até o local e realizamos a prisão”, concluiu Cunha.

Leor foi levado para audiência de custódia e depois será encaminhado ao sistema penitenciário do Amazonas, para terminar de cumprir a pena pelos crimes cometidos.

