Evento reúne empreendedoras de Manaus para conectar setores

A proposta é inovar e conectar diferentes públicos do empreendedorismo local

Com uma proposta diferente de divulgação e ampliação de público, a publicitária e empreendedora, Chay Santos, em parceria com a jornalista e também empreendedora, Grazi Nogueira, idealizaram e desenvolveram uma collab entre suas empresas (@mangabeautyoficial / @thecorre.tc) e criaram o evento “baguncinha fashion”.

O evento tem como objetivo reunir micro e pequenos empreendedores de diferentes segmentos, com a proposta de inovar, misturar tendências e conectar diferentes públicos do empreendedorismo local.

A ideia do evento entre os empreendedores, também é uma forma de incentivar a conectividade entres os diferentes setores da comunidade empreendedora de Manaus, tendo em vista que, independente do segmento, empreender em um cenário de Pandemia requer um esforço redobrado na missão de abrir e manter ativo o próprio negócio.

Além de reunir o público microempreendedor de Manaus, a collab também vai proporcionar troca de experiência, parceria e informações, que são pilares essenciais para crescimento de uma microempresa.

O evento acontece no próximo sábado, (05/03), de 9h às 18h, na área de lazer do Ely Reis Salon (@elyreissalon) que fica na Rua Durani, 76, Dom Pedro. E vai contar com produtos de beleza, peças de beachwear, flash tattoo, comidinhas, drinks, música boa e muito mais.

A boa notícia é que a entrada para participar da iniciativa é gratuita.

*Com informações da assessoria