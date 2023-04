VÍDEO: PM e outros dois homens morrem após ataque criminoso durante festa em Manaus

Manaus (AM) — Uma troca de tiros durante uma festa, na madrugada deste sábado (22), terminou com a morte de um policial militar e outros dois homens, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Conforme informações repassadas pela Polícia Militar (PM), criminosos armados invadiram o evento e fizeram disparos contra as vítimas.

Ainda, de acordo com informações, o policial estaria fazendo a segurança da festa e reagiu no momento que os homens invadiram o local, mas os criminosos revidaram e balearam o policial no rosto. Os homens fugiram do local após o crime.

O PM chegou a ser socorrido e encaminhado para UPA do Campos Sales e, por conta dos graves ferimentos, foi transferido para o Hospital Pronto-Socorro João Lúcia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda nesta madrugada.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para retirar o corpo das vítimas. Agora, o caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

