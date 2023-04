Polícia Militar realiza operação Escola Segura no Amazonas

Nesta quinta-feira (20), no Dia D pela cultura e paz nas unidades de ensino, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), ações nas escolas do Estado. A medida teve como objetivo garantir a segurança dos alunos, professores e colaboradores. Assim como prevenir possíveis ocorrências nas unidades.

Só na capital, foram empregados 2,5 mil policiais e mais de 350 viaturas na capital e interior, realizando o patrulhamento no entorno dos colégios. Somente na capital, a PMAM mobilizou 2 mil homens e mais de 400 viaturas. Já no interior, a instituição também atuou fortemente com o emprego de 500 policiais e 157 viaturas.

O Comandante-Geral da PMAM, Coronel Vinícius Almeida, esteve na Escola Estadual Áurea Braga, localizada no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, onde conversou com alunos, professores e gestão da unidade escolar.

“Toda a nossa tropa está fazendo o policiamento presencial nas escolas da rede pública e nas unidades de ensino privadas, que solicitaram apoio. São 2 mil homens atuando durante todo o dia de hoje”, disse o Comandante.

Nise

Para combater este tipo de ameaça, o Governo do Estado criou o Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar (Nise). O Nise representa uma das ações do Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar, coordenado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto e conta com a participação de vários órgãos do Estado.

Leia mais

Ministério da Justiça lança edital para ampliar segurança nas escolas