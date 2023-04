A substância é 50 vezes mais potente do que a heroína e cerca de cem vezes mais potente que a morfina, é a que mais mata norte-americanos.

Considerada uma superdroga pelo Departamento de Narcóticos da polícia dos Estados Unidos, o fentanil foi apreendido pela primeira vez pela Receita Federal, em Manaus. A substância é 50 vezes mais potente do que a heroína e cerca de cem vezes mais potente que a morfina, é a que mais mata norte-americanos.

A apreensão ocorreu no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios, localizado na Avenida Senador Raimundo Parente, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a Receita Federal, foram apreendidas 180 cápsulas de Fentanil. “A caixa que continha a droga estava saindo de Manaus com destino à Itália e tinha a descrição de que eram cápsulas para emagrecimento” , informou a Receita Federal.

Apreensão de skunk

A Receita Federal divulgou um balanço das apreensões feitas entre feriadão e fim de semana. Além de cápsulas de Fentanil, os fiscais apreenderam 8,8 kg de maconha do tipo skunk.

Nos Correios, os agentes encontraram 1,9 kg de skunk dentro de um sofá infantil. A droga, detectada no escâner e por cães farejadores, estava saindo de Manaus com destino a Indaiatuba, em São Paulo.

Na sexta-feira (21), agentes da Receita Federal em Manaus, em parceria com a Polícia Civil, alertaram a Receita Federal em Guarulhos (SP) sobre a saída de passageiros que poderiam estar com drogas escondidas no corpo e dentro de malas.

Os viajantes foram fiscalizados no aeroporto de Guarulhos. “Um estava com 350 g de haxixe presos ao corpo e o outro com 6,5 kg de skunk dentro das malas”, destacou a Receita em Manaus.

Na madrugada de sábado (22) para domingo (23), a Receita Federal em Manaus identificou uma mala com 6,9 kg de skunk. O passageiro, que tinha como destino o Rio de Janeiro, foi preso pela Polícia Federal.

Quase 40 kg em uma semana

No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no decorrer da semana passada, a fiscalização da Receita Federal apreendeu 39,45 kg de skunk, encontrados em malas de três passageiros que tinham São Paulo como destino. Um dos traficantes fugiu e os outros dois foram presos pela Polícia Federal.

