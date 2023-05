Governo entrega cerca de 10 mil absorventes para alunas da rede pública nesta segunda-feira

Novo Airão (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), vai entregar, nesta segunda-feira (9), quase 10 mil pacotes de absorventes higiênicos para alunas da rede pública de ensino do município de Novo Airão, (distante 115 km de Manaus).

A entrega faz parte do programa ‘Dignidade Menstrual’ e vai atender meninas com idades entre 12 e 18 anos. Ao todo, 3.652 meninas serão contempladas. O programa foi lançado em 2021 com o objetivo de combater a pobreza menstrual e envolve a Seas e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto. A ação vai acontecer no Ginásio Poliesportivo Luís Jorge da Silva Ferrari, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 415, naquele município.

O combate à pobreza menstrual é uma das prioridades e um feito histórico na administração do governador Wilson Lima, que determinou o empenho do seu secretariado na criação de programas com o objetivo de minimizar esse problema social que afeta, principalmente, as meninas que menstruam oriundas de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Também em Novo Airão, a Seas vai contemplar empreendedoras inscritas no programa Crédito Rosa.

“O que estamos fazendo são ações que garantem a dignidade de meninas e mulheres amazonenses. Os absorventes asseguram a continuidade de nossas meninas nas escolas, enquanto o Crédito Rosa ajuda na construção da independência financeira e alavanca empreendimentos liderados por mulheres. Sem dúvidas são um grande avanço para Novo Airão”, disse a titular da Seas, Kely Patrícia.

*Com informações da assessoria

