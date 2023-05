Ações policiais prenderam 19 pessoas no Amazonas nas últimas 24h

Manaus(AM)-Entre a manhã de segunda-feira (8) e as primeiras horas desta terça-feira (9), 19 pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Coari, Envira, Guajará, Maués, Manacapuru e Tabatinga.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação, sete armas de fogo, 43 munições, R$48,00 em espécie e cerca de 238 porções de entorpecentes. A maioria das prisões ocorreu por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Novo Israel, na zona oeste de Manaus, policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, de 22 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, por ato infracional análogo ao crime de roubo. O crime ocorreu no coletivo da linha 455, na Av. Torquato Tapajós. Eles foram conduzidos para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da 8ª Cicom prenderam dois homens, com idades entre 25 e 26 anos, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Compensa, zona oeste da capital. Com a dupla, os policiais apreenderam sete porções de maconha, 73 trouxinhas de oxi e 74 trouxinhas de cocaína. Os suspeitos foram levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior

No município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem, de 21 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Em posse do suspeito foram apreendidos uma pistola, de calibre 40, um revólver, de calibre 38, seis munições intactas, e duas motos. O suspeito foi encaminhado a 4ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Com informações da SSP-AM

