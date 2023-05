Motorista de aplicativo é morto a tiros enquanto trabalhava em Manaus

Um motorista de aplicativo, identificado Marcio Diego Fernandes Melo, de 36 anos, foi morto a tiros na terça-feira (9), em Manaus. O caso aconteceu por volta das 22h16, na avenida Leonardo Malcher, no bairro Centro, na Zona Sul da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Marcio estava trabalhando quando foi atingido por disparos de arma de fogo.

As circunstâncias do crime não foram divulgadas. A vítima ainda foi levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA), do bairro São Raimundo, na Zona Oeste, mas não resistiu e morreu.

O corpo de Marcio foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A motivação e a autoria do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

