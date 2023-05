Drogas e simulacro são apreendidos em embarcação

Amazônia Ocidental – As Forças Armadas, no contexto da Operação Ágata Amazônia, revistaram uma embarcação com 10 colombianos, ainda não identificados, e apreenderam um simulacro (réplica) de arma de fogo e 2kg de substância semelhante à maconha tipo Skank. O dono da embarcação foi detido e será encaminhado às autoridades policiais.

A Operação Ágata – Comando Conjunto Uiara – visa combater crimes transfronteiriços e ambientais, além de intensificar a presença do Estado Brasileiro na faixa de fronteira. É coordenada pelo Ministério da Defesa e executada pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira em cooperação com órgãos federais, estaduais, municipais e agências governamentais.

*Com informações da assessoria

