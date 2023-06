Grupo Fametro é homenageado pela CMM com Medalha de Ouro

Manaus (AM) – O presidente do Grupo Fametro, Wellington Lins de Albuquerque, e a reitora do centro universitário e mantenedora da Faculdade Santa Teresa, Maria do Carmo Seffair, foram homenageados nesta quarta-feira (14), em solenidade na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Eles receberam a Medalha de Ouro Cidade de Manaus, pela atuação de destaque na área educacional, na região.

A propositura para concessão da medalha foi feita pelo vereador Rosivaldo Cordovil. A solenidade ocorreu no Plenário Adriano Jorge, na CMM. Wellington Lins de Albuquerque é fundador do Grupo Fametro, que já completou 21 anos de história na área educacional, com atuação no Amazonas, Pará e Roraima, presente em 10 cidades da região Norte.



“O maior e principal legado do Grupo é a educação e a formação de centenas de profissionais de destaque, cidadãos que estão dando sua contribuição na sociedade. Como empresários, entendemos que é preciso contribuir com o desenvolvimento da região, na formação de profissionais e na abertura de oportunidades de emprego e renda” , afirmou.



Mestre e Doutora em Direito, Maria do Carmo Seffair ressaltou a importância do reconhecimento recebido pela CMM.

“É uma enorme satisfação, um reconhecimento pelo trabalho executado pela equipe que administra as unidades do grupo, pelo corpo docente e todos os profissionais que nos ajudam a construir uma história que hoje é referência na área educacional” , frisou.



Autor da propositura de homenagem aos empresários, o vereador Rosivaldo Cordovil disse considerar Wellington Lins de Albuquerque um visionário comprometido com a educação e o desenvolvimento.

“Possui uma visão à frente de seu tempo. É comprometido com a excelência educacional e o desenvolvimento socioeconômico. Sua liderança e sua dedicação à educação deixam um impacto duradouro em todos aqueles que o conhecem. Nesta homenagem, expressamos nossa gratidão por seu trabalho incansável, por seu legado e por ser uma fonte de inspiração para todos. Seu comprometimento com a Amazônia e seu espírito inovador são exemplos a serem seguidos pelas gerações futuras” , observou.



O vereador também destacou o trabalho desenvolvido por Maria do Carmo Seffair.

“Tem uma brilhante carreira acadêmica e uma grande atuação. É idealizadora do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR) e atua como mantenedora da Faculdade Santa Teresa e da Rádio Rios de Comunicação, além de reitora da Fametro. Sempre em busca de novos conhecimentos e desafios. Sua determinação em transformar sonhos em realidade é inspiradora. Sua liderança, sabedoria e paixão são uma bússola que nos guia em direção a um futuro melhor” , declarou.

*Com informações da Agência Brasil

