Três homens e uma mulher foram presos durante a madrugada desta quinta-feira (15), na rua 59, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital amazonense, após realizarem diversos assaltos.

Os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM) informaram que receberam uma denúncia relatando que um grupo em um carro roubado estava assaltando moradores da área, e ao abordarem o veículo, um dos homens jogou a arma para fora do carro.

Ainda de acordo com os policiais, os acusados roubaram o carro de um motorista de aplicativo na avenida Efigênio Sales, sequestraram e amarraram a vítima, o abandonando na estrada do Puraquequara. Ao retornaram no local para procurar o motorista, os policiais ainda o encontraram amarrado.

O grupo foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para realizar o procedimento padrão. Trio foi autuado por roubo qualificado.

Leia mais

Dupla é presa suspeita de cometer arrastão com arma falsa em Manaus

Advogado deixa cair CNH durante roubo e acaba preso por praticar arrastão em Manaus

Assaltante é preso com vários celulares após arrastão em Manaus