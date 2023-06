Ciclista morre após queda em desfiladeiro durante competição na Suíça

O suíço Gino Mäder morreu nesta sexta-feira (16) aos 26 anos de idade, menos de 24h após perder o controle de sua bicicleta e cair num desfiladeiro durante a quinta etapa da Volta da Suíça.

A tragédia foi confirmada por comunicado de sua equipe, a Bahrein Victorious, pouco antes da largada da sexta etapa: “nosso time está devastado por esse trágico acidente, e nossas preces estão com a família e amigos do Gino neste momento inacreditável e difícil“.

O acidente aconteceu no km 197 da prova, em uma descida de altíssima velocidade que antecedia a linha de chegada em La Punt Chamues-ch, no leste da Suiça. De acordo com relatos, o ciclista estava a cerca de 100 Km/h quando saiu da pista.

O belga Remco Evenepoel, atual campeão mundial, criticou a organização da prova por posicionar a chegada em uma descida tão arriscada. “Seria mais prudente uma chegada na subida“, disse Evenepoel, ainda sem saber da gravidade do acidente.

O resgate encontrou o ciclista suíço imóvel, caído em um charco, e realizou os procedimentos de reanimação antes de removê-lo de helicóptero até o hospital da cidade.

“Apesar do magnífico esforço da equipe médica do hospital Chur, Gino não pôde superar seu último e maior desafio. Às 11h30 (7h30 de Brasília) nos despedimos de um dos mais brilhantes atletas de nosso time” , dizia o comunicado.

Local onde Gino Mäder perdeu o controle de sua bicicleta durante Volta da Suíça

Gino Mäder iniciou sua carreira no ciclismo de pista aos 16 anos de idade. Três anos mais tarde, em 2016, obteve resultados importantes durante o Campeonato Europeu de Pista. Em 2019 assinou seu primeiro contrato no circuito profissional, com a equipe Dimension-Data. Desde então colecionou vitórias importantes, como etapas do Giro d’Italia, da Volta da Suíça, da Volta da Romandia e também uma quinta colocação no resultado final da Volta da Espanha de 2021.

A sexta etapa da Volta Suíça foi marcada por profunda tristeza. Os ciclistas pedalaram juntos, em alguns momentos de braços dados, cruzando a linha de chegada sem disputar posições.

*Com informações da Folha de S.Paulo

Leia mais:

Tebet defende que reforma tributária vai fazer o Brasil crescer

Governo entrega pacotes de absorventes para alunas da rede pública de ensino, em Manaquiri

Corpo de bebê desaparecido em parque é encontrado em rio após 6 dias