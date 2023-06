Vídeo: Homem leva surra ao se masturbar na frente de crianças em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, que não teve o nome divulgado, foi espancado por moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, após supostamente mostrar o órgão genital dele para uma mulher e criança na tarde desta quarta-feira (21), em Manaus.

De acordo com informações da própria vítima, ela estava dentro de casa no momento em que o suspeito adentou no terreno dela e exibiu o pênis na frente de algumas crianças e ainda disse que queria fazer sexo com a mulher.

Moradores ficaram revoltados com a situação, acionaram a Polícia Militar e ainda agrediram o indivíduo ainda no local. Após o registro de ocorrência, o homem foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

⚠️ Homem é espancado ao se [email protected] para crianças e mulheres no Colônia Antônio Aleixo. pic.twitter.com/68PbcdtAmc — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 21, 2023

Leia também:

População dá surra em assaltantes de ônibus na Zona Leste da Capital

VÍDEO: jovem é preso por participar de sequestro e extorsão de homem em Manaus

Nadadora amazonense de 12 anos conquista sete medalhas durante Campeonato Brasileiro Infantil