Insegurança na Ufam: bala perdida atinge janela de laboratório

Uma bala perdida atingiu o laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), durante a madrugada de quarta-feira (21).

Ao chegarem no laboratório na manhã de quarta, os estudantes se depararam com o vidro da sala com marca da bala, e o projétil no chão do espaço.

A sala de pesquisa fica em uma área afastada dos demais blocos estudantis, e os estudantes se questionam como a bala perdida atingiu a unidade.

Os seguranças da instituição informaram aos alunos que o disparo foi feito do lado de fora do prédio, adentrando a área da universidade e atingindo a janela do segundo andar superior.

A direção da faculdade registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) e afirmou também que vai enviar um relatório do registro à Polícia Federal (PF) para que as investigações sejam iniciadas.

