Manaus (AM) – Matheus da Silva Rodrigues, de 21 anos, se envolveu em uma briga e acabou com um pedaço de vidro cravado em sua cabeça, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, na quarta-feira (28).

De acordo com as informações preliminares repassadas pela polícia, a vítima foi esfaqueada na região do tórax e antes de ser jogado de um carro, teve um pedaço de vidro cravado na sua cabeça. Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Matheus foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo para receber atendimento médico.

O caso será investigado pela polícia. Não foi divulgado o estado de saúde da vítima.

