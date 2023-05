Presa por atear fogo em mulheres durante briga

Francileide Gomes de Souza, suspeita de atear fogo em outras duas pessoas durante uma briga, no dia 13 de Janeiro deste ano, foi presa no último fim de semana, em uma residência no bairro Itaguaí, em Mongaguá, no litoral de São Paulo.

Neide, como é conhecida a suspeita, estava foragida desde a data do crime. No vídeo que circulou nas redes sociais, ela apareceu acendendo um isqueiro, que queimou duas mulheres, uma delas teve menos ferimentos e conseguiu sobreviver, e outra, teve mais de 80% do corpo atingido e acabou morrendo no local.

A Polícia de Mongaguá relatou que no momento da prisão, a suspeita ainda chegou a usar o documento de identificação da irmã, mas no momento de confirmar os dados, ela errou as informações, o que fez a polícia entender que o documento não era dela. Ao ser levada para a delegacia, ela afirmou estar ‘jurada’ de morte. O mandado de prisão foi feito e ela vai continuar à disposição da Justiça.

*Com informações do Metro

