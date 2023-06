Parintins (AM) – O Bumbódromo de Parintins está pronto para receber a Festa dos Visitantes 2023, nesta quinta-feira (29), dando início ao 56º Festival Folclórico de Parintins. Pela primeira vez, a festa acontece no local que é a identidade cultural da cidade dos bumbás. E para quem não pode vir à Ilha Tupinambarana, a festa será transmitida ao vivo pelo telão do Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus.

A Festa dos Visitantes 2023 traz como atração nacional as cantoras Ludmila e Simone Mendes, além de atrações locais de diferentes gêneros musicais, se revezando no palco 360º montado na arena e proporcionando uma experiência única aos parintinenses e visitantes.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, afirma que o Bumbódromo receberá uma estrutura diferenciada para receber a festa.

“Depois do ensaio técnico do Caprichoso, na noite de ontem, os trabalhos de montagem do palco e toda a estrutura começou a ser montada e, às 5h da manhã desta quinta-feira, tudo estava pronto. E a desmontagem será da mesma maneira, para deixar o espaço preparado para receber a primeira noite do festival”, disse o secretário.

A escolha do palco da Festa dos Visitantes 2023 teve anuência dos bois bumbás e, segundo o secretário, a montagem de som antecipada no Bumbódromo favoreceu os ensaios técnicos dos bois Caprichoso e Garantido.

“Neste ano, os artistas dos bois tiveram uma estrutura de qualidade e uma parte técnica que nunca tiveram antes nos ensaios, já que o sistema de som foi montado no Bumbódromo, com antecedência para receber a festa”, aponta o secretário.

Doações

Neste ano, a Festa dos Visitantes reforçou o papel social ao incentivar a troca de um quilo de alimento não perecível por uma pulseira de acesso ao evento. Durante três dias, a escola estadual São José Operário, funcionou como posto de troca e armazenamento dos alimentos. Foram disponibilizadas 17 mil pulseiras. A ação é o resultado de uma parceria entre a secretaria de Cultura e a de Assistência Social. Os alimentos serão doados às entidades de Parintins aprovadas em edital.

Atrações

Os portões serão abertos às 16h30, e às 17h, quem inicia a festa é a rapper Rafa Militão, na sequência, Mikael, George Japa, Uendel Pinheiro, Jr Paulain, David Assayag, as atrações nacionais, Ludmila e Simone Mendes, além de outras surpresas.

Serão 8 horas de festa com previsão de encerramento para uma hora da manhã. “Após a festa, tudo o que for necessário será preparado e pronto para que os bois entrem na arena e realizem os seus espetáculos”, acrescenta Apolo.

Entradas e bloqueios

Para ter acesso à Festa dos Visitantes 2023, quem optar pela pista (arena), a entrada será pela rua Paraíba e, para a arquibancada, o acesso será pelas ruas da Marujada (azul) e da Batucada (vermelho).

Para os camarotes, a entrada será pela avenida Nações Unidas, assim como das Pessoas com Deficiência (PCDs).

A fila da galera do Caprichoso e do Garantido, tradição do festival, permanece na avenida das Nações Unidas e na rua Domingos Prestes.

Seguem interditadas, como nos demais anos, as vias onde se concentram as alegorias dos bois Caprichoso e Garantido (Praça dos Bois).

Programação por shows:

17h – Rafa Militão

17h30 – Mikael – George Japa – Uendel Pinheiro – Jr Paulain – David Assayag

20h15 – Rafa Militão

22h – Ludmila

22h20 – DJ Jorge Neto

23h – Simone Mendes

*Com informações da assessoria

