Festival #SouManaus Passo a Paço 2023 é divulgado no Turistódromo, em Parintins

O festival #SouManaus Passo a Paço 2023, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico de Manaus, está sendo divulgado no Turistódromo, no município de Parintins. O espaço é voltado ao visitante que desembarca na ilha Tupinambarana.

Segundo Osvaldo Cardoso, diretor-presidente da Manauscult, este ano, o principal objetivo do “#SouManaus Passo a Paço 2023” é posicionar o destino Manaus no calendário do turismo de eventos do Brasil, fortalecer o trade turístico da cidade e trazer economicidade para o erário.

“Manaus tem muitas potencialidades, sobretudo no turismo, e nós estamos trabalhando para que este ano o #SouManaus ganhe musculatura para entrar no hub dos megaeventos do país. Poucos reúnem diversidade e multiculturalidade com representatividade nos 11 tipos de arte: música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, História em Quadrinhos (HQ), jogos eletrônicos e arte digital. Daí a importância em reforçar a divulgação do evento em outras cidades”, explica.

Ainda de acordo com Osvaldo Cardoso, os megaeventos do calendário oficial da cidade contribuíram para o aquecimento do setor turístico em 2022.

“Os dados do Índice de Atividades Turísticas, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam um saldo positivo no volume de atividades turísticas e movimentação financeira. Ou seja, investir em cultura movimenta toda a cadeia produtiva da cidade. Está mais do que claro que investir em cultura é um bom negócio”, conclui.

Dentre as ações programadas para o “Turistódromo”, a Semcom preparou um material promocional do #SouManaus respeitando as cores dos bois-bumbás da ilha e agregou novos elementos à marca da oitava edição do evento, que vai abordar a sustentabilidade, ancestralidade e inovação tecnológica.

Para o secretário de Comunicação da Prefeitura de Manaus, Israel Conte, este ano o #SouManaus terá uma divulgação ainda mais robusta e estratégica.

“O Sou Manaus ganhou uma nova dimensão na gestão do prefeito David Almeida. Em 2022, primeiro ano com o novo formato, batemos recorde de público com superatrações. Em 2023, não será diferente. A ideia de estar antes no Festival de Parintins é estratégica e amplia ainda mais a divulgação deste evento, que promove a inclusão, gera oportunidades de emprego e fomenta o turismo em nossa cidade”, destaca o secretário de Comunicação.

O espaço da Prefeitura de Manaus, dentro do Turistódromo, funciona das 9h às 18h, com um estande de informação e divulgação do “#SouManaus Passo a Paço 2023” aos turistas que visitarem o local.

*Com informações da assessoria

