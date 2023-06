Onda de calor extremo deixa mais de 100 mortos no México

Autoridades meteorológicas mexicanas estão prevendo a possibilidade do país enfrentar novas temperaturas extremas no mês de julho

O México está atualmente enfrentando de uma onda de calor mortal que deixou várias regiões em estado de alerta. Com temperaturas acima de 45°C, os cidadãos lutam para realizar suas atividades diárias e trabalhar, enquanto o calor sufocante já matou mais de 100 pessoas. O Ministério da Saúde do México informou na quarta-feira (28) que pelo menos 112 pessoas, com 65 anos ou mais, morreram devido à onda de calor que varreu o país de 19 de março a 24 de junho.

No país, foram relatados mais de 1.559 casos de insolação, desidratação e outras doenças relacionadas ao calor que exigiram hospitalização. Como o verão quente continua trazendo temperaturas escaldantes, as pessoas em todo o país estão se preparando para a possibilidade de condições climáticas mais extremas nos próximos meses e expressaram suas preocupações com o calor extremo.

“O clima está realmente muito quente. Tivemos mortes por insolação, porque a temperatura está muito alta”, disse um morador de Vera Cruz.

“Não somos locais, mas o clima está realmente muito quente”, disse um líder do time de futebol juvenil de Puebla. “A temperatura era controlável antes”, acrescentou.

As autoridades meteorológicas mexicanas estão prevendo que o país pode enfrentar outra onda de calor extrema em julho, o que acende o alerta entre a população. O Serviço Meteorológico Nacional do México também emitiu um comunicado, alertando que as altas temperaturas persistirão nos estados da costa nordeste, norte, centro e sul do Pacífico.