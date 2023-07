Wilson Lima anuncia estudo para ampliar o Bumbódromo

Parintins (AM)– Ao destacar o sucesso do 56º Festival Folclórico de Parintins, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a realização de estudos para ampliação do Bumbódromo, palco da disputa entre Caprichoso e Garantido. O objetivo é ampliar a capacidade da estrutura, que hoje comporta cerca de 25 mil pessoas.

No domingo (2) ocorreu o terceiro e último dia de apresentações dos bumbás e a estimativa é que 120 mil pessoas tenham visitado a Ilha Tupinambarana, durante toda esta edição. Além do patrocínio do Governo do Amazonas, a festa conta com apoio de diversos órgãos do Estado que ampliam serviços – como segurança e saúde – durante o Festival.

Neste ano, o Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo, completou 35 anos. Além de arena do Festival, o espaço abriga o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, unidade de Parintins, que oferece aulas de dança, teatro, artes visuais, audiovisuais e de música popular.

“Qualquer detalhe que a gente for fazer, principalmente em se tratando de uma obra grande como a que nós pretendemos, preciso estudar com a Prefeitura, preciso conversar com Caprichoso e Garantido, conversar com os artistas para que a gente faça um projeto que dê as condições dos bois fazerem sua apresentação”, disse o governador do Amazonas. disse o governador do Amazonas.

No Bumbódromo também são executados projetos de incentivo à leitura e ocorrem exposições de artes plásticas e exibição de filmes. É ainda utilizado como espaço para os artistas locais apresentarem suas produções e para a realização de eventos e espetáculos nacionais e regionais.

O local conta com Sala Multiuso e Sala de Multimídia; com as Galerias de Artes Wandir Santos e Jair Mendes; Cineclube Odinéia Andrade; Biblioteca Fred Góes e Teatro de Bonecos; e com o Memorial dos Bumbás Caprichoso e Garantido.

Gestão dos recursos

Ainda segundo o governador, nesta edição, o Festival mostrou que está em “outro patamar” e que não há mais espaço para erros. Para Wilson Lima, um passo necessário e imediato é a boa gestão dos recursos. Em 2023, só o Governo do Amazonas repassou R$ 12 milhões, sendo R$ 6 milhões para cada boi-bumbá.

“O presidente do boi administra uma empresa e vidas dependem dessa administração, e não é só gente do galpão, não é só artista, tem gente que vem de Manaus, um senhor ou uma senhora que vem de outras calhas de rio, gente que vem de Brasília, São Paulo, como autoridades, observadores internacionais”, avaliou o governador.

Serviços do Estado

Para o Festival de Parintins, o Governo do Amazonas montou uma grande estrutura para conforto e segurança das pessoas. Em balanço parcial, a movimentação de público até este domingo registrou mais de 550 embarcações e 700 voos. Só pelo Turistódromo instalado na Praça da Catedral, onde são oferecidos serviços do Estado, passaram 50 mil visitantes.

Na economia, já registra mais de R$ 921 mil em vendas feitas na semana do Festival, na feira de artesanato e de empreendedorismo. Na Segurança, o efetivo de mil servidores na organização resultou na redução de furtos que variam de 40% a 55%, considerando as duas noites do Festival e a Festa dos Visitantes, em comparação a 2022.

Na sustentabilidade, até este domingo, mais de 4,7 toneladas de resíduos foram descartadas corretamente. Na Saúde, as duas ambulâncias disponibilizadas no Bumbódromo fizeram 93 atendimentos em três noites (duas do Festival e uma da Festa dos Visitantes).

No Social, foram arrecadados mais de 17 mil alimentos durante a troca dos ingressos da Festa dos Visitantes, além das realizações de abordagens em relação a crianças menores de 10 anos presentes no local.

