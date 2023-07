Presidente afastado do Boi Garantido é hostilizado na saída do Bumbódromo; veja

Andrade deixava a segunda apresentação do Boi Garantido no 56° Festival Folclórico de Parintins

Parintins (AM) – O presidente afastado do Boi Garantido, Antônio Andrade, foi hostilizado durante a saída dele do Bumbódromo, em Parintins na noite desse sábado (1).

Andrade deixava a segunda noite de apresentação dos bumbás, quando foi surpreendido pela torcida e brincantes do Garantido.

“Você é o culpado de toda essa humilhação que estamos passando, seu safado e cretino”, disse uma torcedora em alta voz.

A revolta se deu após o Boi Bumbá Garantido sofrer consequências da má gestão do presidente afastado, de acordo com membros do próprio grupo Folclórico.

Mesmo tendo recebido cerca de R$ 7 milhões do Governo do Amazonas, o Garantido entrou na arena ainda não preparado e sofreu danos em módulos de sua alegoria nas duas primeiras noites de festival.

