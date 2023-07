Inscrições para o 2º semestre do Fies começam nesta terça-feira

O prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2023 do segundo semestre começou nesta terça-feira (04) e vai até sexta-feira (07). Os candidatos devem acessar o portal do Fies.

No ato da inscrição, o candidato pode escolher até três opções de curso em instituições privadas.

Os pré-selecionados serão divulgados a partir do dia 11 de julho, a convocação da lista de espera entre18 de julho a 29 de agosto (quem não for pré-selecionado na chamada única será automaticamente incluído na lista de espera).

Saiba o que é?

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação (MEC), instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa. A partir de 2018, o FIES possibilita juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. O financiado começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente.

*Com informações do Inep

