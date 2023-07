Senai Amazonas abre 498 vagas para cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional 

Manaus (AM) – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Amazonas) tem vagas disponíveis para os cursos de Eletricista Industrial, Projetos Mecatrônicos – CAD, Power BI, Mecânico de Manutenção em Motores a Diesel Mercedes-Benz 900, Mecânico de Manutenção em Motocicletas, Programador e Regulador de Injetora Plástica, Fresador Mecânico, Métodos Quantitativos Aplicados à Mecânica, Ferramenteiro de Corte e Repuxo e Dobra, Soldador TIG, Mecânico de Manutenção em Automóveis, Eletricista de Automóveis, Operador de Empilhadeira, Confeiteiro Doces Personalizados, Confeiteiro de Bolos de Flores com Açúcar. No total são 498 vagas para cursos presenciais nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Com carga horária de 40 a 240 horas, os cursos custam de R$ 129, como o Power BI e o de Projetos Mecatrônicos, a R$ 3.136,95,00 reais, de Ferramenteiro de Corte e Repuxo e Dobra, valores que podem ser parcelados no cartão de crédito, dependendo do curso.

As primeiras turmas terão aulas iniciadas na primeira quinzena de julho, de acordo com cada curso, com previsão de término em novembro, para a última turma. Mais informações pelo site do Senai de http://www.fieam.org.br/senai/cursos-do-senai/ .

*Com informações da assessoria

