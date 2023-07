Cinépolis do Millennium Shopping realiza desconto de 50% no ingresso

Manaus (AM) – Para fazer a alegria dos amantes da sétima arte, o cinema Cinépolis do Millennium Shopping deu início a uma promoção de desconto de 50% no ingresso para os filmes em cartaz (exceto pré-venda e pré-estreia).

A promoção acontece de segunda a sexta-feira, nas salas tradicionais, 3D, Macro XE e Macro XE 3D, que oferecem a melhor experiência com som digital, projeção com alta definição e clareza.

Segundo a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, a promoção é exclusiva para compras na bilheteria do cinema e não possui data limite para término. “Então é só chegar, escolher o filme e garantir a pipoca para a diversão começar“, destacou.

Entre as vantagens da Cinépolis do Millennium Shopping estão o conforto e a comodidade que o consumidor possui em poder estacionar praticamente na porta do cinema.

E, a partir do dia 17, o Millennium vai contar com um espaço Instagramável da Barbie para o público interagir e registrar o lançamento do tão esperado filme da boneca mais amada do mundo que acontecerá na próxima semana, dia 20.

Cinema inclusivo

Outro diferencial das salas da Cinépolis do Millennium são as sessões mensais e exclusivas para crianças e jovens autistas. Para que eles se sintam mais confortáveis durante todo o filme, tanto o som quanto a luz são adaptados para recebê-los e a diversão ser garantida.

A Cinépolis do Millennium também oferece recursos voltados para que pessoas com deficiência auditiva e deficiência visual possam usufruírem os conteúdos nas salas de cinema.

