Artesãos amazonenses participam da 23ª edição da Fenearte e arrecadam mais de R$ 200 mil em quatro dias

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão que administra o segmento do artesanato no estado, está participando da 23ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O evento iniciou na última quarta-feira (05) e encerra dia 16 de julho. De acordo com a coordenação do evento, são mais de 5 mil expositores de todas as partes do mundo.

Este ano, oito artesãos estão representando o Amazonas na maior feira de artesanato da América Latina. No local eles tem a oportunidade de expor e comercializar peças regionais, como cestarias, colares, brincos e outros itens. O valor arrecadado, até o momento, ultrapassou a marca de R$ 225 mil reais em apenas quatro dias de evento.

A expectativa é que mais de 300 mil pessoas visitem o espaço durante os 15 dias de feira. De acordo com a artesã Rita Prossi, participar de mais uma edição da Fenearte, é poder mostrar o trabalho do estado para todo Brasil e mundo:

“Estou muito feliz em estar participando de uma grande feira como essa, já que aqui é o maior salão de artesanato do Brasil, estamos tendo a chance de mostrar nossa arte a todos que passam pelo nosso estande”, disse.

O titular da Setemp, Paulo Gilson, afirma que a Fenearte é uma grande oportunidade de contribuir com o aumento de renda dos artesãos, além de dar visibilidade à cultura amazônica.

“Com apoio do Governo do Amazonas, o artesanato amazonense está presente mais uma vez na Fenearte e acredito que assim como nos anos anteriores, este também será um sucesso, pois sabemos o quanto os profissionais se dedicam e se preparam para esse momento”, afirmou.

Fenearte 2023

A 23ª edição da Fenearte, tem como tema “Louceiros de Pernambuco – Arte da Terra, Poesia das Mãos”, que visa homenagear a arte histórica feita com barro por povos indígenas.

*Com informações da assessoria

