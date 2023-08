Brasil empata com Jamaica e é eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos

O sonho do primeiro título mundial acabou para as brasileiras

O Brasil empatou contra a Jamaica e está de fora da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Com Marta de titular e a volta de Kathellen na zaga, a seleção jogava pela vitória para se classificar. A Jamaica precisava de um empate para a classificação fazendo um jogo básico, as jamaicanas se defenderam e seguraram o empate para prosseguir na competição.

O sonho do primeiro título mundial acabou para as brasileiras, essa é uma das piores campanhas do Brasil em Mundiais. O Brasil já havia caído na fase de grupos nas duas primeiras edições do torneio, em 1991 e 1995.

Fim de jogo. A Seleção se despede da Copa do Mundo Feminina após empate em 0x0 com a Jamaica.



📸 Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/n4ppzYrZz7 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 2, 2023

Leia mais

Cristo Redentor ficará verde-amarelo apoiar estreia da seleção feminina na Copa do Mundo

Marroquina se torna primeira jogadora a usar um hijab em uma Copa do Mundo

Seleção feminina inicia treinos na Austrália para a Copa do Mundo