Vídeo: Ariranhas atacam onça pintada, mas felino volta e compra briga, ‘indomáveis’

Em vídeo divulgado pelas redes sociais, uma onça passou um sufoco após um grupo de ariranhas atacarem o felino. Durante tentativa de fuga, a onça chega a ser mordida e quase cai de um galho. Segundos depois, ela retorna volta e retoma a briga.

Apesar da tentativa de enfrentar o grupo de ariranhas, a onça não conseguiu o resultado esperado, saiu sem almoço e cabisbaixa.

O vídeo da briga, publicado no perfil Pantanal Oficial, conta com mais de 285 mil visualizações e centenas de comentários. As pessoas se surpreenderam com a atividade das ariranhas.

“Ariranhas são indomáveis. Sai de baixo”, “resultado do trabalho em equipe de forma coordenada. Ainda que o inimigo seja mais forte ele tende a recuar”, “essa onça é guerreira não se intimidou e voltou no rio, mas quase foi pega” e “com esses griteiros até eu corria”, foram alguns dos comentários.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), ariranhas podem chegar a até 1,8 metros e pesar 30 kg. O animal se alimenta principalmente de peixes, mas come caranguejos, répteis, algumas aves e pequenos mamíferos. Ariranhas adoram água e são nadadoras excepcionais.

Veja o vídeo:

