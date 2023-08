Quatro adolescentes são apreendidos por tentativa de homicídio no AM

Eirunepé (AM) – Quatro adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, foram apreendidos na segunda-feira (7), por ato infracional análogo a homicídio praticado contra um homem, de 26 anos, no município de Eirunepé. O crime ocorreu no último domingo (6).

O investigador Gonzaga Rezende, relatou que estava passando pelo local e avistou os adolescentes correndo em atitude suspeita, momento em que retornou com a viatura policial e encontrou a vítima desmaiada e com ferimentos na cabeça.

“Encaminhei o homem, que estava em estado grave, para o hospital regional de Eirunepé. Ele foi atendido e segue internado. Após isso, seguimos as diligências em busca dos autores e conseguimos apreendê-los”, explicou Gonzaga.

Conforme o gestor, a equipe policial teve acesso a imagens das câmeras de segurança, das proximidades de onde o fato criminoso ocorreu, e foi possível constatar que os indivíduos estavam ingerindo bebidas alcoólicas momentos antes do acontecimento, onde a vítima foi atingida covardemente com várias pauladas na cabeça.

“Em depoimento, os autores relataram que a motivação teria sido o fato do homem ter ameaçado esfaqueá-los momentos antes do fato”, relatou.

Os adolescentes apreenidos responderão por ato infracional análogo à tentativa de homicídio, e ficarão à disposição do Juizado Infracional.

*Com informações da assessoria

