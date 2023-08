David Almeida atinge 73% de aprovação dos manauaras

Em pouco menos de três anos de gestão, David Almeida conquistou a aprovação de pessoas que não votaram nele em 2020. Naquele ano, ao término do 2º turno, David obteve 466.970 (51,27%) contra 443.747 votos (48,73%) do Negão. Foi uma vitória apertada e Amazonino Mendes vinha numa arrancada nos últimos dias. Hoje, depois de dois anos e oito meses de mandato, a gestão de David Almeida é aprovada por 73% dos manauaras. Embora sejam bases de dados diferentes, uma aprovação de mais de 70% é boa indicação de que pessoas que não votaram em David em 2020 se renderam ao seu trabalho, o que o qualifica para a busca da reeleição em 2024.

A gestão de uma metrópole como Manaus, com mais de dois milhões de habitantes, é uma prova de fogo para qualquer político, pois, em qualquer área de atuação da Prefeitura, as demandas são superlativas, qualquer pequena falha tem um resultado desastroso e com sérios prejuízos políticos. Muitos falharam ao gerir Manaus e perderam capital político. Ao contrário, David Almeida cresce e se cacifa como um nome importante da política local.

A aprovação do prefeito foi apontada por pesquisa do Instituto Veritá divulgada no dia 7/8. A pesquisa coloca David Almeida em sexto lugar entre as melhores prefeituras de capitais. Foram pesquisadas mais de 300 cidades, incluindo as 26 capitais das 27 unidades federativas e o Distrito Federal. A margem de erro é de 2%.

Se o manauara aprova a gestão de David Almeida, se seu trabalho é reconhecido, isso é um bom sinal para a cidade, que, na percepção de seu povo, está oferecendo serviços de qualidade e se tornando um lugar melhor para morar. Ainda há muito o que avançar, mas há que se reconhecer que passos importantes já foram dados.

