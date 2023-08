Veículos de transporte irregular são apreendidos no Distrito Industrial

A Prefeitura de Manaus realizou, nesta quinta-feira (10), uma operação de fiscalização na área do Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, para coibir o transporte clandestino naquela região.

A operação resultou na apreensão de quatro veículos do modelo van fazendo transporte sem autorização que, além de serem encaminhados ao parqueamento, foram autuados em até R$ 2.021,55, por fazer transporte de fretamento em veículos não cadastrado ou desativado para os serviços, de acordo com Lei Municipal 1.958, de 2014.

Durante a ação, foram realizadas 30 abordagens a veículos na operação que contou com apoio da Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste.

O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, explicou a operação desta quinta-feira.

“Temos recebido muitas reclamações a respeito do transporte irregular para empresas do Distrito. Na operação de hoje, os fiscais de transporte constataram a veracidade das denúncias e efetuaram a apreensão de alguns que insistem em descumprir regramento legal. É importante que as pessoas saibam que os veículos irregulares não passam por vistorias e nem oferecem a devida segurança a quem utiliza esse tipo de transporte”, frisou o diretor de Transporte.

O presidente interino do Sindicato dos Trabalhadores do Transportes Especial (Sindespecial), Gabriel Enoch, elogiou a operação realizada pelo IMMU. “A ação da prefeitura foi muito exitosa com apreensão de veículos piratas que faziam transporte irregular. Com isso, outros clandestinos já ficam com receio de atuar, assim como as indústrias que contratam esses serviços irregulares também ficam com receio, porque sabem que problemas poderão ocorrer futuramente. Fora os passivos trabalhistas e impostos não recolhidos por quem oferece esse tipo de transporte”, afirmou o presidente interino.

*Com informações da assessoria

