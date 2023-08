Homem é preso por ameaçar e tentar invadir casa da ex-namorada no bairro Japiim, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, de 26 anos, que não teve o nome identificado, foi preso, nesta quinta-feira (31), por ameaçar e descumprir medida protetiva por violência doméstica, crimes praticados contra a ex-companheira, de 27 anos. A prisão aconteceu no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a delegada Kelene Passos, a vítima informou que possui medida protetiva desde o ano passado, pelo fato do homem não aceitar o fim do relacionamento. Entretanto, ele não respeitava a ordem judicial e ficava rondando a casa da mãe da mulher e efetuava ligações anônimas para ela.

“Ele chegou a criar, inclusive, perfis fakes para ameaçá-la e, certo dia, tentou invadir sua casa dando chutes na porta para entrar sem permissão. A vítima contou, ainda, que eles tiveram um relacionamento de quatro anos e que o autor sempre teve um comportamento agressivo com ela”, disse.

Conforme a titular, para resguardar a integridade da vítima, foi solicitada a prisão preventiva do homem e a decisão judicial foi cumprida na manhã desta quinta.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ameaça no âmbito de violência doméstica, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

