Bandidos assaltam banco e fazem reféns durante fuga; veja vídeo

Criminosos assaltaram uma agência do Banpará (Banco do Estado do Pará), em Viseu, no nordeste do estado. O assalto aconteceu na madrugada desta sexta-feira (8).

Na fuga, os bandidos fizeram reféns, que depois foram liberados. Em um vídeo, compartilhado por moradores da região, é possível ver um senhor gritando “tem refém, tem refém”.

Houve troca de tiros entre os criminosos e a polícia, mas ninguém ficou ferido.

🚨 Criminosos roubam banco e fazem reféns no Pará. pic.twitter.com/5IGySF82y9 — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 8, 2023

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), equipes especializadas das polícias civil e militar, além do grupamento aéreo, realizam diligências na área para localizar os envolvidos no crime. Ninguém foi preso.

Ainda não foi confirmado se os bandidos levaram alguma quantia em dinheiro. O Banpará não se pronunciou sobre o caso.

