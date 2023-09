Um ex-parquedista do Exército de 27 anos foi executado com quase 40 tiros na manhã de quarta-feira (6), em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ). Alguns disparos atingiram muros de casas da comunidade do Morro do Jordão, onde o crime ocorreu.

Segundo testemunhas, Pedro André Dias Sales saía para trabalhar quando foi emboscado por criminosos. A polícia investiga se a morte do ex-militar foi motivada pela guerra entre traficantes e milicianos pelo controle da região, já que o rapaz morava em uma comunidade dominada pela milícia e se mudou recentemente para o Jordão.

Outra hipótese levantada aponta para uma possível represália de traficantes. Pedro já foi paraquedista do Exército e tentava entrar para a Polícia Militar. Pedro chegou a fazer a prova oferecida pelo governo estadual, mas foi cancelada.

Leia mais

Detento do semiaberto é executado na comunidade Cidade das Luzes, em Manaus