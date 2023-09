‘Vambora embarcar para Barcelos’ diz vítima minutos antes de acidente aéreo no AM; vídeos

Vídeos que passaram a circular nas redes sociais durante a noite de sábado (16), mostram os momentos que antecedem a queda do avião modelo Bandeirantes, da Manaus Aerotáxi, que matou 14 pessoas durante a tarde de ontem no município de Barcelos, no interior do Amazonas.

Um dos vídeos inicia com uma das vítimas mostrando os passageiros embarcando na aeronave e um deles, antes de entrar no avião, avisa que irá ligar para a esposa. “Vou fazer uma videochamada para a mulher”.

A pessoa que filma termina a gravação dizendo: “Deu aí. ‘Vambora’ embarcar agora para Barcelos”.

Já no outro vídeo, um dos passageiros reclama da estrutura do avião: “Parece uma lata de sardinha”.

Esses foram os últimos registros dos passageiros e tripulantes antes do acidente fatal. Neste domingo, as forças de Segurança do Estado irão dar continuidade às atividades geridas pelo Comitê de Crise e irão iniciar o translado dos corpos para Manaus.

Leia mais

Queda de avião mata turistas americanos em Barcelos

Vídeos mostra corpos de vítimas de queda de avião em Barcelos

Confirmada morte de 14 pessoas em queda de avião em Barcelos