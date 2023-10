Noiva de Manoel Gomes se desespera e chora após cantor chamá-la de interesseira

Após ser taxada de interesseira ex de Manoel Gomes, o ‘Caneta Azul’, aparece bastante abalada em suas redes sociais, a empresária e cirurgiã-dentista Maria Reis afirmou não ter condições de falar sobre nada nesse momento.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Maria contestou a versão de que tudo havia sido uma grande farsa. Ela afirma ter sido enganada e perdido o contato com o cantor, que estaria sendo orientado por seus empresários. A dentista, ainda, acusa a equipe de Manoel Gomes de manipulação nas redes sociais e nas contas bancárias do artista.

Aos prantos a empresária usou os stories do seu Instagram para esclarecer que não estava entendendo a situação juntos há pouco mais de 2 meses Maria conta que ‘Caneta Azul’, pediu sua mão para a família, falou com a mãe e os irmãos da cirurgiã e que até o momento estava tudo bem. Ela não entende o motivo do porque ter sido chamada de interesseira.

🚨VEJA! Após ser taxada de interesseira ex de Manoel Gomes aparece bastante abalada nos stories. pic.twitter.com/wsBwloAqt6 — Futrikei (@futrikeiof) October 4, 2023

Nesta quarta-feira (04), o músico usou as redes para faalr sobre o rompimento com empresária e cirurgiã-dentista, ele conta que ficou incomodado pelas diversas perguntas da moça sobre quem administrava seus bens, contas bancárias e redes sociais.

Maria Jalapão

Conhecida como Maria Jalapão, a noiva de Manoel Gomes é cirurgiã dentista. A jalapoeira também é empresária no ramo do turismo e envolvida em causas sociais.

Maria Reis esteve à frente do movimento contra a concessão no Jalapão em 2021 numa luta para que os nativos fossem ouvidos e respeitados diante dos projetos apresentados para transformar a região.

A cirurgiã-dentista é especialista em harmonização facial e atua na área de estética em São Paulo. Ela também atua no Estado como assessoria na pasta do Turismo e proprietária de uma pousada bem avaliada no Jalapão.

*Com informações do portal O Norte

Leia mais

‘Caneta azul’ diz que não está namorando empresária: ‘Chegou me perguntando das minhas contas bancárias’

Manoel Gomes, o ‘Caneta Azul’, anuncia noivado com empresária

Separação: Lucas Lima decidiu terminar com Sandy, revela fonte